澎湃新聞22日報導，敢冒充粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人是什麼人？中國國家發展改革委員會官方微信公眾號21日晚間發布了粵港澳大灣區建設領導小組辦公室的一則《聲明》指：近期，有人以「周智均」名義，冒充粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人，並以所謂「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」等身分多次參加社會活動。

粵港澳大灣區建設領導小組辦公室在聲明中強調兩點：一、我辦無名為「周智均」的人員；二、我辦從未設立名為「粵港澳大灣區建設投資督導委員會」的機構、組織。希望有關方面提高警惕，避免上當受騙。如已造成損失，請及時向公安部門舉報案件線索。特此聲明。

粵港澳大灣區門戶網21日晚間同樣發布了上述聲明。

澎湃新聞報導，透過百度等搜尋引擎簡單搜索「周智均」，就能找到不少資料，甚至還有「周智均」的專屬百度百科詞條，並配上了標準照。 在百度百科上，這名叫「周智均」的人士不僅是「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」，還是「中國道路運輸協會專家顧問」「首都新機場建設領導小組副局長」。而在2013年一則報導中，頂著「中國道路運輸協會專家顧問」名頭的「周智均」還被標注為「國務院辦公廳同志周智均」。

澎湃新聞報導，關於「周智均」近來活動的資訊，大多由一家註冊地在香港的「鳳凰通訊社」發布，隨後由一些商業網站轉發。

例如，今年4月一篇題為〈全面深化合作高品質將粵港澳大灣區建設成國際一流灣區和世界級城市群──本社記者專訪香港粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任周智均〉的「鳳凰通訊社」文章，就指稱周智均為「香港粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」，並配發了周的照片。文章全篇內容則幾乎為拼接各地公開信息而成。

今年2月，還有一篇題為〈鳳凰通訊社董事局主席談粵港澳大灣區發展建設重要戰略的意義〉的文章在網上流傳。在該文中周智均則以「鳳凰通訊社董事局主席」的身分亮相。3月，周智均又以「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任、鳳凰通訊社董事局主席」的頭銜參加了與某集團的戰略合作協定簽約儀式。

隨著國家發改委5月21日的聲明，周智均虛構的「粵港澳大灣區建設投資督導委員會」已被揭穿。

澎湃新聞報導，網上確實有一個名為「鳳凰通訊社／鳳凰通訊網」的網站（www.fhtxsw.com），旗下還有山西、湖北等分站。5月21日晚間，撥打該網站公布的行動電話和固定電話號碼，均為空號。

澎湃新聞稱，因與鳳凰衛視商標有限公司享有註冊商標專用權、北京天盈九州網路技術有限公司享有使用權的註冊商標「鳳凰衛視」「鳳凰衛視」「鳳凰網」近似，上述「鳳凰通訊社／鳳凰通訊網」還曾被起訴，並判賠500萬元人民幣。

(中時 )