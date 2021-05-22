繼美國加增強式加密貨幣稅務申報監管後，中國又釋放重磅監管信號。大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴21日主持召開金融委會議，並在會上要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。這是大陸監管單位短短4天內再度放話打擊虛擬貨幣。

華爾街見聞報導，劉鶴上述講話公佈後，加密貨幣價格集體下挫，21日夜間比特幣價格一度重跌至33,594美元，跌幅達到19.6％。另據Coindesk報價資料，截至22日上午7時，比特幣仍然下滑6.97％，報37,010美元，

另外，美股區塊鏈股在美東時間21日也集體下跌，BIT Mining（BTCM）跌超23％，第九城市（NCTY）跌超11％，嘉楠科技（CAN）跌約9％，加密貨幣交易所第一股Coinbase（COIN）跌近4％，幾乎回吐20日反彈時的所有漲幅。

持有或支持比特幣支付的公司中，20日漲近4％的MicroStrategy（MSTR）在21日跌超4％，Square（SQ）跌超2％，Paypal（PYPL）跌逾0.3％。

中國人民銀行18日才聯合中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會，聯合公佈防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告。公告明確表示，金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。虛擬貨幣受上述消息影響一度重挫。

報導稱，中國政府網公佈的新聞稿稱，劉鶴21日在會上表示，要堅決防控金融風險。他強調，要強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。另外，要有效應對輸入性通膨，加強預期管理，強化市場監管。

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