台中捷運綠線延伸大坑及彰化可行性研究，市府依行政院審查意見完成報告書檢討修正，提送中央爭取計畫核定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府爭取台中捷運綠線能延伸到大坑及彰化。（盧金足攝）

台中捷運綠線延伸大坑及彰化可行性研究，市府已依行政院審查意見完成報告書檢討修正，提送中央爭取計畫核定，盼中央支持並加速審查作業，及早啟動延伸工程規畫。交通局長葉昭甫表示，捷運綠線已正式營運，市民及學生搭乘踴躍，期盼延伸線盡快完成，未來綠線延伸大坑、彰化後，將兼具平日通勤與假日休閒遊憩特性，搭乘更便利。

葉昭甫指出，捷運綠線延伸線去年10月23日經交通部審查同意並提報到行政院審議，交通部今年4月檢送行政院審查意見，請市府檢討後再提報，審查意見包括彰化段應待「擴大彰化市都市計畫」通過後再報、大坑段北側人口稀少難以拓展服務範圍等，市府依據各項意見補充相關數據說明計畫合理性與必要性，且捷運綠線延伸線為前瞻軌道建設計畫，已編列特別預算辦理後續綜合規劃作業，盼中央加速核定，以利及早動工。

葉昭甫說，捷運建設與都市發展息息相關、相輔相成，「擴大彰化市都市計畫」由內政部都市計畫委員會審議中，並已將捷運綠線延伸線與都市發展併同規劃考量，將有效帶動地方發展。

大坑地區周邊新建案及新住人口眾多，人口穩定成長，且大坑登山步道去年觀光人次突破330萬人次，潛在運量驚人，確實亟需導入大眾運輸服務。

交通局強調，這次修正報告無調整規畫方案，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站，目前市府已備妥延伸線綜合規畫前置作業，待中央核定即可啟動。

(中時 )