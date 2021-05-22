全台疫情升溫，目前仍無趨緩現象，外界關注指揮中心是否將加強防疫等級，但指揮官陳時中昨稱，目前情況是，只有「不到25％」是找不到傳播鍊的，因此目前「絕對沒有要升級到四級」，更強調要中央與地方必須做到「三個一致」：標準一致、說法一致、腳步一致。儘管如此，新北市以及台北市的防疫規模仍不斷拉高，對此，前「平論無雙」製作人朱凱翔指出，稍晚的中央疫情記者會肯定很精彩。

新北市截至昨日累計895例確診個案，新北市長侯友宜今日宣布，明日將於板橋、中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，規劃設置機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導5大措施，全力守護市民健康。

而台北市長柯文哲在昨日指出，目前疫情沒有擴大，但仍在蔓延，疫情還是存在，而大量的輕症患者都送到醫院會無法負荷，所以將防疫旅館分成一般防疫旅館、收容居家隔離的防疫旅館，及加強版的防疫專責旅館。加強版的防疫專責旅館由大型防疫旅館轉成，就是台版的方艙醫院，專門收治PCR檢測陽性及輕症患者，目前北市共有4家、351房。副市長黃珊珊並證實凱撒飯店將轉成防疫專責旅館，並感謝業者的協助。

兩位市長針對疫情的反應都相當迅速，但中央防疫要求尚未達這地步，陳時中還強調「三個一致」：標準一致、說法一致、腳步一致，要求地方配合。對此，朱凱翔指出，重災區的首長拚自救，顯然沒有要停下腳步等中央下指導棋，而不願放手的中央，還在做把持主導權與話語權的最後努力。今天各自記者會，應該很有看頭。

不過朱凱翔也設了個前提，那就是「大家到時候要有電能看」，狠酸近來台電頻頻跳電，影響民眾生活。

疫情嚴峻綠營忙「拉柯打侯」？ 柯文哲霸氣嗆：要修理我以後再來／侯友宜籲團結：國難期間不分你我

(中時新聞網)