金門環島北路1段金門大學至頂林路口拓寬工程，兩旁行道樹移除引發多年爭議，護樹人士與地方居民僵持不下。縣府多方溝通做成遷移和移除的決議，敲定5月27日進場施工，路過人車應留意安全。

縣林務所長鐘立偉說明，現場待處理的林木有木麻黃和樟樹，已於日前勘查估定177棵，其中20棵將移置文化園區綠美化環境。因老樹連根高逾10公尺，沿途交管和安全問題必須高規處理，加上日後固根、防風等維護不容疏失，僅能擇優移植處理。

縣府工務處說明，施工期間將暫時封閉環島北路一段，為期降低對鄉親的影響，縣府組成跨局處團隊共同推動，包括工務處、建設處、行政處、觀光處、警察局、消防局、林務所、養護工程所、金寧鄉公所及各管線單位，從施工步驟、分工、時程配合到緊急狀況應變均逐一研擬規畫，以期切實維護公安。

環島北路一段已在2018年6月完成救國團至金門大學路口拓寬，在經過長時間與社會各界、地方居民溝通後，尚未拓寬的金門大學路口至頂堡十字路口段，也將於本月27日進場施工。

金門大學路口至頂林路口的行道樹以木麻黃及樟樹為主，執行作業分為移除及移植2部分，作業期程為5月27日至6月17日，每天上午9時至下午5時，為維護行車安全該時段將採道路封閉，替代道路規畫如下： (一)金沙鎮往金城鎮方向：可由環島北路2段轉雙瓊路，接續伯玉路往金城行駛；或可改走環島北路段轉林堡路，接續伯玉路或林湖路往金城行駛。(二)金城鎮往金沙鎮方向：建議行至環島北路1段速邁樂加油站路口轉林湖路，接續林湖路環島北路2段或伯玉路往金沙行駛；或可改走環島西路2段轉瓊安路，接續頂林路往金沙行駛。

縣府將在相關路口設置道路引導指標，提醒來往車輛提早進入替代道路，作業期間也會持續巡查改道路線範圍內的路況，並由金寧鄉公所與村里辦公處協助宣導。

(中時 )