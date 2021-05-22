全國已提升至三級疫情警戒，並祭出多項防疫禁令，但各地違反禁令事件卻不斷傳出，宜蘭縣羅東鎮有民眾群聚打牌，警方接獲檢舉後立即前往取締，雖然只是玩「衛生麻將」，但卻違反室內禁止5人以上聚會的規定，將函報宜蘭縣政府衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所在20日傍晚5點多接獲110轉報，指羅東鎮天津路段疑似有民眾聚賭，副所長郁元杰立即率員前往取締。

員警到場之後，屋主宣稱是因為待在家防疫太無聊，因而邀約朋友到家裡打牌打發時間，雖然不是非法賭場，但現場部分民眾沒有戴口罩，同時室內不計入孩童，光是大人就有8人，已明顯違反全國三級警戒室內5人以上聚會規定，警方除先勸導所有人戴好口罩，另針對超過室內人數聚會一事，依規定完成現場錄影、錄音及填報移送紀錄單，函報宜蘭縣政府衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

警方也再度呼籲及提醒，因應新冠肺炎本土疫情持續攀升，全國已提升至三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩，並停止室內5人以上，室外10人以上的聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及工務所需外，其餘其餘營業及公共場所皆強制關閉，營業及公共場域則要落實戴口罩及維持社交距離；如果民眾遭遇到困難急需協助時，可撥打110求助。

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(中時 )