新冠肺炎疫情升溫，全台進入三級警戒，各大賣場、店家、公共場合，甚至搭乘大眾運輸也要配合「實聯制」，對此就有網友不禁好奇，「為什麼實聯制不掃描身分證條碼？」問題一出，隨即掀起熱議，更有內行人點出實名制和實聯制兩者之間的關鍵差異。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文抱怨，上班前大家排隊填實聯制資料差點遲到，「聽朋友說連進工業區或港區檢查哨也要填單，大家開車排隊民怨四起，現在是怎樣？有做就好嗎？都不用看有效性的？」

原PO接著表示，實聯制的目的在於掌握誰來過這個場所，既然如此為何不在各個商家用QR Code給顧客掃就好，「每個人都有身分證，如果在各場所出入口放個識讀機不是最簡單嗎？還要去下載APP幹嘛？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛點出關鍵問題「成本高啊！小吃店、麵包店等店家還要買一台機器」、「政府要發裝置，走流程要到明年年底，店家才拿得到」、「身份證字號更隱私」、「你掃了要有軟體配合儲存資料」。

過去也有內行網友在推特分享「實聯制」和「實名制」的差異，即便兩者都是留存28天後自動銷毀個人資訊，但實名制除了可蒐集真實姓名之外，更會留下身分證字號、地址等敏感性資料；而實聯制則僅是留下聯繫電話，確保能實際聯絡到各個對象的重要目的。

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(中時新聞網)