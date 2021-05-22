清潔隊員收運垃圾在第一線與民眾接觸，台中市環保局派員至各個垃圾沿街收運路線及定點擴大稽查，舉牌提醒民眾倒垃圾戴口罩、保持社交距離，目前尚未有告發處分情形。環保局期盼民眾繼續保持「保護隊員、保護自己」防疫共識。

環保局長陳宏益與副局長陳政良、商文麟，21晚至西屯區及南屯區多處垃圾收運現場，提醒民眾倒垃圾戴口罩，各區清潔隊沿街收運垃圾時，隊員應戴好口罩，並佩戴雙層手套、護目鏡及勤用酒精消毒，避免自身遭受病毒感染。

環保局表示，若倒垃圾民眾未戴口罩，環保局稽查人員會先加以規勸，如經規勸不聽從，除拒收垃圾外，並會予以告發，避免清潔隊員及其他民眾遭受感染風險。

陳宏益強調，沒有人可以在這場「戰疫」中置身事外，依第三級警戒規定，民眾外出須全程戴口罩，包含外出倒垃圾，依《傳染病防治法》未戴口罩最高開罰1萬5000元，請民眾務必遵守，保護好自己，也保護辛苦的清潔隊員。

環保局表示，民眾等待垃圾車時也要保持社交距離，減少交談避免群聚，另在家先做好垃圾及資源分類，縮短在外的時間，回家後立即洗手或用酒精消毒，共同防疫。

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(中時 )