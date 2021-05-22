本土疫情升溫，近來屢爆出萬華茶藝館群聚確診個案，小時候在萬華長大的前總統馬英九，今天在臉書貼出和太太周美青戴口罩，呼籲全民齊心抗疫的照片，要大家勤洗手、保持社交距離，非必要別出門，一同度過難關。

馬英九在香港出生，2歲來到台灣，在台北市萬華區住了11年才搬到大安區，對萬華有濃厚情感，馬家最早落腳台北市廣州街一處公務員宿舍，過去參選台北市長與總統大選時，頻以「艋舺囝仔」號召鄉親支持。

馬英九母親秦厚修過去受訪曾提到，馬英九在4、5歲被送到軍方惠幼、靜心幼兒園就讀，都近萬華老家，6歲以後，馬就讀女師附小，短暫轉學桃園龍潭，升學後念大安初中。

國內本土確診病例攀升，萬華茶藝館成為群聚感染爆發地點，連帶在萬華區活動的人也陸續爆出確診，馬英九上午貼出和太太周美青齊戴口罩的照片，並說疫情嚴峻，請大家配合中央流行疫情指揮中心齊心防疫，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，非必要別出門，讓我們一起渡過難關。

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(中時 )