嘉義公園健身器材封閉起來。（廖素慧攝）

假日熱點嘉義公園兒童遊戲場封閉了。（廖素慧攝）

嘉義公園內的球場封閉起來。（廖素慧攝）

嘉義市政府今天派員封閉嘉義公園內的涼亭。（廖素慧攝）

全嘉「凍」起來加強防疫！嘉義市政府今天全面封閉公園遊戲場29處、體健設施64處、涼亭55座，還有羽毛球場、籃球場，並張貼公告，也派員勸導民眾乖乖在家，全民共同防疫。

嘉義市政府建設處表示，這兩周是非常關鍵的時刻，請市民盡量在家不要出門，出門一定要戴口罩，同時為了避免產生破口，公園裡的兒童遊戲場、遊樂施設、體健器材、涼亭、羽毛球場、籃球場等全部封閉。

嘉義市長黃敏惠以身作則買外帶便當，鼓勵市民以外帶取代內用，她強調，「買回來吃就是安心」，嘉義市已有很多餐飲業者配合防疫高規格，不開放內用，並用心設計精美外帶餐點供民眾選擇。

市府衛生局表示，該局除平日例行性稽查之外，20日起針對餐飲業加強宣導稽核，每天派出至少4組人員進行巡查宣導，並鼓勵餐飲業者提供外帶、外送服務。

衛生局也提供實聯制登記表給業者，建議店家善用行政院推出的「1922簡訊實聯制」系統，免費申請QR Code，以簡訊傳送場所代碼至1922，就能完成實聯制登記。

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(中時 )