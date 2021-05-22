近日氣溫飆高，為預防戶外作業勞工引發中暑等熱疾病，勞動部職業安全衛生署呼籲雇主應做好熱危害預防措施，提醒作業勞工「多喝水、多休息、要遮陽」，同時也要兼顧應有的防疫措施，如違反高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引可處雇主3萬至30萬元罰鍰。

據職安署訂定的「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，要求雇主應提供勞工適當休息場所、工作服裝、飲用水及電解質、個人防護具等，如遭認定違反會先通知改善，複查後再違規才會開罰。據統計，勞動部去年針對戶外作業熱危害，已開罰3件、15萬元。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，今天依舊規劃2500場次的熱危害專案勞檢，此外，也會配合一般的勞動檢查時順便檢查其有無違反相關熱危害規範。

職安署表示，對於需經常性於戶外從事作業者，例如營造業、廣告招牌吊掛、電線桿維修及道路作業等，雇主應善用相關防護工具及強化各項預防措施，對於有心血管疾病或中高齡之勞工，應注意其身體狀況，做好適性配工及健康管理，避免長時間從事高氣溫作業；而勞工朋友也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，確保夏季期間戶外作業之安全與健康。

而鑑於國內新冠肺炎疫情升溫，勞工朋友在補充水分時，除應避免共飲外，亦請保持社交距離，並於飲用完畢後儘速戴用口罩，以兼顧自身及他人衛生，共同嚴守職場防疫措施。

(中時 )