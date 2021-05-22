全台疫情升溫，本土確診案例更是超過千人，全國疫情警戒升至第三級，衛福部更是特地PO文呼籲民眾「非必要別出門」，對此，「最美校花」簡廷芮也在Instagram限時動態怒斥：「看到有人還在外面群聚玩樂，真的很不爽」。

簡廷芮清晨在Instagram限時動態貼出確診案例地圖，接著向所有人喊話：「這個週末很關鍵，就好好待在家不難吧？」接著表示疫情升溫之際，仍看到有人在外群聚玩樂，不禁怒斥：「真的很不爽…就是有種人在破壞規範，成為防疫的破口」，眼見處於非常時期，醫護和防疫人員站在前線守護台灣，忍不住奉勸所有人「可以請大家有同理心一點，或是有腦袋一點，遵守最簡單的『好好待在家』好嗎？」

疫情當前仍有不少人出遊群聚，讓簡廷芮擔憂成防疫破口。（圖／dewichien IG）

簡廷芮呼籲大家守住防線。（圖／dewichien IG）

簡廷芮強調沒有人是百分之百安全，勢必得做好基本防疫，這段期間更要小心謹慎些，為了家人和朋友這樣做應該很值得，接著嚴肅表示：「我就問好好的待在家，不要群聚，這到底是有多難」，對於自己過於激動的言語，她表示純粹是抒發情緒而已，希望大家可以守住這道防線，相信大部分的人還是很棒的。

簡廷芮強調待在家就是做好防疫工作。（圖／dewichien IG）

簡廷芮強調「周末非必要別出門」。（圖／dewichien IG）

此外，恆春當地許多包棟民宿遭爆料，連續多天有超過10名以上的遊客入住，甚至未戴口罩在門口烤肉、唱歌，讓當地民眾見狀後氣炸，這讓醫師蘇怡寧痛批：「就是有你們這種垃圾」，直指民宿遊客會成為防疫的老鼠屎，加上當地多為老人與孩童，若真爆發疫情影響不小。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)