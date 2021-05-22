新竹縣政府宣布28類場所全面停業，為貫徹防疫措施，縣警局於針對轄內休閒娛樂場所完成全面稽查，但仍有業者不甩停業規定，竹北分局警方22日查獲1家酒吧違規營業，將移請衛生局開罰。

竹北分局六家派出所22日凌晨接獲民眾報案，指某PUB店內有多人聚集，警方立即至現場查看，該店家燈火通明，經店家同意入內後發現，店內有5人已達室內群聚，負責人及2名顧客等3人均未配戴口罩，桌台上有多瓶飲用過的啤酒罐。

經警方瞭解，店家表示未營業，3名顧客均為友人，至店內僅是為了消耗庫存酒類，但還是要付店家酒錢及清潔費，認方認該店仍有實際營業事實。

經全程蒐證，並製作現場稽查紀錄表，隨即勸導顧客立即離去，同時令店家關門停止營業，全案依違反傳染病防治法函請縣府衛生局裁罰。

在此呼籲，警方將持續配合縣府各目的事業主管機關雷厲風行地執行防疫稽查工作，並呼籲業者應共體時艱，落實「暫停營業」等防疫措施，勿心存僥倖有規避意圖暗中營業，形成防疫破口。

(中時 )