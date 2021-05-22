正在推進試點的數位人民幣，是否會替代美元地位？前中國央行行長周小川今在金融論壇上表示，DC／EP（數位貨幣和電子支付）的發展主要是立足於國內支付系統的現代化，跟上數位經濟和互聯網時代步伐，本來設計的目的和努力方向就沒有想取代美元的儲備貨幣地位和國際上支付貨幣的地位。

中國金融學會會長周小川今在 2021清華五道口全球金融論壇上對數位人民幣相關爭議作詳解。「DC／EP（數位貨幣和電子支付）的發展主要是立足於國內支付系統的現代化，跟上數字經濟和互聯網時代的步伐，提高效能，降低成本，特別是為零售支付系統服務，本來設計的目的和努力的方向就沒有想取代美元的儲備貨幣地位和國際上支付貨幣的地位。」周小川說道。

針對DC／EP和e-CNY（數位人民幣）是想取代現在第三方支付角色的說法，周小川說，「我覺得這也是一種妄議」。他稱，DC／EP的計畫是一種雙層系統，而且整個研發隊伍是由人民銀行組織，由主要商業銀行、電信營運商和幾大第三方支付機構共同參與研發，「大家都是在一條船上，當然在一條船上的人有時候也會有不同意見，有時候也可能在有些問題上會有爭議，但畢竟是一條船上。並不是有些人說的好像是一種內鬥，誰會取代誰的說法。」

至於數位人民幣推進對人民幣國際化的影響，他強調，人民幣支付系統的現代化、數位化對於提高人民幣的地位，提高人民幣的跨境使用會有一定程度的幫助，但也不是太大的幫助。人民幣國際化更多的是取決於體制、政策上的選擇，更多地取決於中國改革開放的進展，而不是取決於技術上的因素。

對於可控匿名的議論，周小川表示，中國DC／EP明確提出的概念叫可控匿名，從可控匿名本身來講也並不是一個數學上能夠精確定位的點，但是它表達的意思就是保護隱私和反洗錢反毒品交易，在這中間找到一個平衡點。大家可以再深入的研究這個平衡點究竟在哪，但也不要拿這個事有意或者刻意貶低或攻擊DC／EP的進程。

(中時 )