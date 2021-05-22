21歲越南籍林姓女逃逸移工，被查獲時全身僅以一條浴巾包覆。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

摩鐵內床上還查扣潤滑液與超大盒量販裝保險套。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

摩鐵內床上還查扣潤滑液與超大盒量販裝保險套。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

25歲越南籍黎姓女逃逸移工，濃眉大眼、短髮俏麗且長相秀麗。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

斷開連結 堅壁清野 彰警狂掃汽車旅館及出租套房

堅壁清野、斷開連結！彰化分局近日狂掃汽車旅館與出租套房，21日下午又分別在汽車旅館逮到21歲林女、個人出租小套房25歲黎女兩名逃逸越南移工從事非法性交易，林女年紀輕輕被逮時僅為上薄薄一層浴巾，床上還有潤滑劑、整盒量販裝保險套，「做全套」工具之齊全、接客量之大，令查緝員警看了都傻眼。

雙北新冠疫情嚴峻，網傳近日北部逃逸移工大舉「逃難」至彰化重起爐灶，彰化警方動員大批警力巡視八大場所嚴防有私自營業的漏網之魚，也積極訪查有無移工轉移陣地，暗中在汽車旅館、出租套房內營業，從事性交易可能。昨天下午果然分別在彰化市的出租套房及汽車旅館，各查獲1名越南女移工從事性交易並依法裁罰，成功阻斷人與人的連結，避免防疫破口。

25歲黎女濃眉大眼、短髮俏麗，聲音溫柔嗲聲嗲氣，連穿戴上口罩、防護衣受檢時，一雙骨碌碌大眼還彷彿會勾人；而21歲馬尾妹林女已逃逸5個多月，皮膚白皙、身材姣好，十分受男客青睞，也因為應接不暇，最後乾脆隨身攜帶、自備整大盒上百包的量販盒裝保險套，讓警方也讚嘆。2人每次性交易行情為2、3千元不等。

台北萬華茶室是這波疫情引爆關鍵之一，外傳不僅有民眾逃離雙北，彰化警方除每日編排專責警力持續巡視，強力制止私自營業店家，避免成為防疫破口。如發現營業，立即蒐證函請主管機關裁罰；另也針對轄區出租套房、汽車旅館包括歌唱設備包廂，深入探訪、蒐證。

彰化警分局表示，此次查獲2女均屬逃逸越南移工，查扣性交易所得2000元、3000元，與保險套等證物。兩女均供稱近期未前往北部，未被列入確診、居家隔離或居家檢疫對象，警方仍安排讓她們自費採檢，並依違反《社會秩序維護法》裁罰。

彰化警分局長婁自強強調，本案雖未違反《傳染病防治法》，但在疫情嚴峻期間，警方仍將持續加強取締類似不法，阻斷染疫風險，防止疫情破口。

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(中時 )