中國證監會主席易會滿今在中國證券業協會會員大會上表示，近日市場對「偽市值管理」比較關注，偽市值管理是上市公司、實際控制人與相關機構和個人相互勾結，利用資金、資訊優勢操縱股價，侵害投資者權益，擾亂市場秩序，對此證監會始終保持零容忍態勢，嚴厲打擊利益鏈條上的相關方，無論涉及到誰，一經查出，從嚴從重從快處理，並及時向市場公開。

易會滿提醒上市公司和實際控制人、行業機構和從業人員，要敬畏法治，敬畏投資者，遠離操縱市場、內幕交易亂象，珍惜自身聲譽，共同維護公平、公開、公正的市場秩序。

(中時 )