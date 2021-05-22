【LIVE直播】本土案例今暴增？指揮中心召開記者會說明。（中時新聞網）

台灣本土疫情自15日出現180例後，連7天達3位數，今天新增本土確診321例、校正回歸400例，大部分確診者集中雙北地區；新北市23日起針對板橋、中和兩區實施「強化3級」，擴大關注範圍。

指揮官陳時中表示，今新增的321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

今本土確診者校正回歸400例。（中央流行疫情指揮中心提供）

上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

(中時新聞網)