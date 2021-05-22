桃園市龜山區53歲丁姓男子今天操作大型吊車時，重心不穩傾倒，壓壞停在路旁的白色轎車，引起民眾驚呼。警方研判應該是支撐立柱不穩造成，所幸駕駛僅有輕傷，警方維持秩序，待事故處理完畢才離去。

警方表示，今日上午10時20分許在龜山區文信路上一處工地，丁男操作大型吊車伸起長長吊桿時，重心不穩傾斜倒下，壓壞停於路邊的白車轎車，所幸無人受傷，只有吊車駕駛輕微擦傷。研判可能是支撐立柱不穩造成，當臂桿升起重心基礎不穩固造成，龜山警分局員警到場維持秩序。

(中時 )