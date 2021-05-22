恆春日前有民宿包棟遊客，不僅不戴口罩、更群聚喧嘩，引來當地居民不滿，屏東縣政府率隊稽查，掌握投宿旅客來自彰化，將依依傳染病防治法開罰。
當地民眾將整起事件影像公布，痛罵遊客不戴口罩又在住宅區群聚，居民在擔心有疫情延燒之虞，同時發起「我家鄉不是你的避難所」、勸說店家停業防疫串連。
屏縣府交旅處副處長倪國鈞指出，19日就宣布不得戶外群聚且全程需佩戴口罩，遊客顯然觸犯防疫規定，將依業者提供的資料，針對來自彰化的旅客開罰，同時呼籲遊客若非必要，減少移動、少出門，一同防疫。
(中時 )
恆春日前有民宿包棟遊客，不僅不戴口罩、更群聚喧嘩，引來當地居民不滿，屏東縣政府率隊稽查，掌握投宿旅客來自彰化，將依依傳染病防治法開罰。
當地民眾將整起事件影像公布，痛罵遊客不戴口罩又在住宅區群聚，居民在擔心有疫情延燒之虞，同時發起「我家鄉不是你的避難所」、勸說店家停業防疫串連。
屏縣府交旅處副處長倪國鈞指出，19日就宣布不得戶外群聚且全程需佩戴口罩，遊客顯然觸犯防疫規定，將依業者提供的資料，針對來自彰化的旅客開罰，同時呼籲遊客若非必要，減少移動、少出門，一同防疫。
(中時 )
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