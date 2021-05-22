台中市立圖書館推出台中市首座「捷運自助借還書站」，設置於捷運綠線松竹站2號出口。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情急遽升溫，為加強防疫並守護市民健康，台中市立圖書館推出台中市首座「捷運自助借還書站」，設置於捷運綠線松竹站2號出口，提供市民即時、便捷的借書服務，以微型圖書館的方式，每日提供400本近年出版的新書，供民眾自助選取和借閱。

所有書籍和借還書機也定期消毒，並備有酒精讓民眾在操作設備後消毒，疫情期間也能安心閱讀。

文化局長陳佳君表示，松竹自助借還書站造型簡約且充滿現代設計感，除基本的借書功能，還有24小時自助還書、預約取書及借閱查詢服務。

透過智慧化連線，館員在圖書館內，即可掌握書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。同時，自助借還書站所提供的400冊圖書優先選擇近年出版的新書，提供民眾快速便捷的閱讀體驗。

文化局為防堵疫情擴散，所屬44間圖書館，6月8日前關閉並全面清潔消毒，因應日前全國疫情提升至第三級警戒，中市圖取消臨時服務台的預約取書窗口，但民眾仍可透過各分館的還書箱歸還書籍。更進一步，推出台中市首座「捷運自助借還書站」，民眾可憑一般借閱證、已綁定借閱功能的悠遊卡或一卡通、中市圖APP及台中虛擬市民卡等，輕鬆操作自助借還書機。

市立圖書館各分館閉館期間，針對圖書館大廳、閱覽區、廁所、電梯和辦公室等空間，進行全面清潔消毒，館藏圖書也以紫外線除菌方式全面消毒，期望在開館後提供民眾安全又安心的服務。

為降低館舍關閉對民眾的影響，44所分館門口設有24小時不打烊還書箱，另閉館期間「逾期還書不停權、預約未取不計次」還有逾5萬冊電子書，讓民眾在家安心防疫，照常享受閱讀。

(中時 )