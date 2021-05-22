防疫進入關鍵期，高雄市政府為減少人群接觸，昨（21）市長陳其邁宣布5月22日至28日期間全市餐飲店一律禁止內用，違者將依法開罰。高雄市經發局長廖泰翔今（22）一早率隊前往哈瑪星商圈早餐店稽查，店家都配合防疫，改以外帶。他特別感謝業者配合，呼籲民眾仍可透過預約外帶等方式，快速取餐回家享用美食。
高雄市哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，協會收到市府通知後已主動聯繫店家宣導，全力配合市府防疫政策改採外帶。哈瑪星商圈弘爺漢堡早餐店業者也表示防疫人人有責，自19日起禁止內用，電話訂單已成長2-3成，備貨量充足。幸福豆漿也已調整備貨與人力，例如預做的三明治、蛋餅、飯糰等都比平常多一倍，方便顧客快速取餐外帶，也有許多附近的死忠顧客一早就打電話來訂餐。
高雄市經發局長廖泰翔強調，即日起至28日包含百貨公司、宴席餐廳、量販店、便利商店、連鎖加盟店、夜市、傳統市場、商圈等餐飲業者全面禁止內用，包含邊走邊吃也都要開罰，請業者、民眾務必齊心配合防疫，市府各局處也將動員稽查，違反規定者將依法直接開罰，屢勸不聽者最重則將勒令停止營業。
廖泰翔局長再次呼籲，防疫視同作戰，相關規定請業者與民眾務必配合，更不要成為防疫破口，讓我們攜手共同作好防疫工作，以維護我們的家園。
(中時新聞網)
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