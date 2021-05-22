防疫進入關鍵期，高雄市政府為減少人群接觸，昨（21）市長陳其邁宣布5月22日至28日期間全市餐飲店一律禁止內用，違者將依法開罰。高雄市經發局長廖泰翔今（22）一早率隊前往哈瑪星商圈早餐店稽查，店家都配合防疫，改以外帶。他特別感謝業者配合，呼籲民眾仍可透過預約外帶等方式，快速取餐回家享用美食。

高雄市經發局局長廖泰翔前往知名餐飲連鎖店宣導餐飲禁止內用防疫措施。(圖:高雄市政府提供)

高雄市哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，協會收到市府通知後已主動聯繫店家宣導，全力配合市府防疫政策改採外帶。哈瑪星商圈弘爺漢堡早餐店業者也表示防疫人人有責，自19日起禁止內用，電話訂單已成長2-3成，備貨量充足。幸福豆漿也已調整備貨與人力，例如預做的三明治、蛋餅、飯糰等都比平常多一倍，方便顧客快速取餐外帶，也有許多附近的死忠顧客一早就打電話來訂餐。

高雄市經發局長廖泰翔強調，即日起至28日包含百貨公司、宴席餐廳、量販店、便利商店、連鎖加盟店、夜市、傳統市場、商圈等餐飲業者全面禁止內用，包含邊走邊吃也都要開罰，請業者、民眾務必齊心配合防疫，市府各局處也將動員稽查，違反規定者將依法直接開罰，屢勸不聽者最重則將勒令停止營業。

高雄市經發局局長廖泰翔前往鼓山第一市場及延平街攤販集中場稽查佩戴口罩並宣導實聯制建立情形。(圖:高雄市政府提供)

廖泰翔局長再次呼籲，防疫視同作戰，相關規定請業者與民眾務必配合，更不要成為防疫破口，讓我們攜手共同作好防疫工作，以維護我們的家園。

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(中時新聞網)