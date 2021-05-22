大陸線上招聘平台BOSS直聘於美東時間21日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請，擬在那斯達克掛牌上市，高盛、摩根士丹利及瑞銀為此次IPO承銷商。雖然BOSS直聘並未披露上市融資規模，但據此前業內人士透露，BOSS直聘IPO擬融資5億美元。

全天候科技22日報導，BOSS直聘在2014年推出直聘模式，讓求職者與招聘人員通過手機端APP就能實現直聊互動，幫助雙方高效溝通，同時通過AI（人工智慧）協助，提升了用戶求職與招聘效率。

根據CIC（灼識諮詢）統計，以2020年的平均月活用戶（MAU）估算，BOSS直聘已經是大陸最大的線上招聘平台。截至2021年3月，作為企業端服務，BOSS直聘服務630萬家認證企業，其中82.6％為中小企業（約520萬家），客戶中還包括「財富」中國500強的所有公司。

BOSS直聘近兩年共融資人民幣38.75億元，主要機構投資者包括今日資本、騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV、和玉資本。招股書顯示，上市前，BOSS直聘的主要股東中，公司創辦人兼CEO趙鵬及其家人持有14.7％的股份，今日資本持有12.2％，騰訊為9.4％。

招股書顯示，近年BOSS直聘在使用者規模上始終保持高增長態勢。2020年，BOSS直聘的MAU較2019年一年增長73.2％至1,980萬，2021年第一季年增71.8％至3,060萬，其中28.8％為藍領用戶。

(工商 )