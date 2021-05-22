美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於美東時間21日表示，美國政府將繼續把中國資通訊大廠華為列在貿易黑名單上，但不會對中國短視頻平台TikTok採取即時行動，另外還將繼續評估對中國的關稅事項。

雅虎財經報導，雷蒙多受訪時表示，美國將維持對中國採取防守姿態，大量投資本國項目，以防止中國威脅美國國家安全。

報導稱，美國總統拜登自2021年1月上台後，放棄迫使中資母公司字節跳動出售TikTok的行動，但華為則繼續成為美方打壓對象。

(工商 )