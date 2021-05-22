台中市朝馬、北區與南屯國民運動中心及長春國民暨兒童運動中心日前已相繼啟用，台中市府籌備大里及潭子國民暨兒童運動中心試營運工作，預計今年底前可望陸續正式啟用，將成為台中第5座及第6座國運中心，提供民眾優質運動環境，打造台中成為運動城市。

運動局長李昱叡指出，大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心建築物皆符合智慧建築合格級場館，具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能。

大里國民暨兒童運動中心位於大里運動公園內，為地下1層、地上7層建築體，除設有壁球室，內部也設置室內溫水游泳池、綜合性多功能球場、桌球室、韻律教室、重量訓練區、飛輪教室、羽球場等民眾喜愛的核心運動設施，並提供附屬地下停車場。

同時規劃兒童遊戲室、多功能教室、兒童游泳池，未來也將提供多項課程。未來將結合大里運動公園網球場、田徑場、籃球場與直排輪場等運動特色融合，讓大里區運動休閒環境再升級。

潭子國民暨兒童運動中心位於潭子運動公園內，規劃地下2層、地上5層建築，包含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施，並規劃兒童運動場域及地下停車場等附屬設施，滿足多種運動場域需求。

並與潭子運動公園戶外溜冰場、籃球場、網球場、步道等融合，整體設計聽取地方民意，保留周圍豐富綠蔭及珍貴生態環境，並闢設停車場，兼顧民眾運動權益及紓解市民停車需求，讓運動中心效益更加乘。

(中時 )