全國進入疫情警戒第三級，第一線的警察、消防、移民官等全力配合協助防疫工作，為勉勵警消移民防疫辛勞，內政部次長陳宗彥今表示，近日已請警政署、消防署、移民署提列相關津貼，內政部將積極爭取紓困振興特別預算支應。

近期疫情升溫，全國疫情警戒進入第三級，外出需全程佩戴口罩，警察投入協助勸導取締，陳宗彥特別感謝全體警察同仁的辛勞，從去年發生疫情初期，就全力配合指揮中心及地方各項防疫措施，為防疫共同努力，並已請警政署從優訂定一致的獎勵標準，勉勵員警的辛勞。

陳宗彥表示，全國警察、消防及移民同仁是國家防疫團隊重要的一份子，不論是機場邊境防疫、集中檢疫場所安全維護、居家檢疫對象協尋，或是疑似病患後送，到醫院的第一線救護工作等各項作業，無不全力配合中央流行疫情指揮中心及地方政府各項防疫措施，築起全國的防疫安全網。

內政部去年對於投入協助防疫最前線的警察及消防救護同仁，都有給予團體或個人獎勵津貼；今年疫情延續，全國疫情警戒進入第三級，將投入更多的防疫人力，內政部日前已指示警政署、消防署、移民署提列相關津貼預算，於目前籌編的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，積極爭取更多的經費，勉勵前線人員辛勞。

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(中時 )