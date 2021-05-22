桃園市長鄭文燦昨以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，包括官員、攝影師、工人在內，至少聚集了30個人，宅神朱學恒也隨之分享照片，傻眼表示，這是笑話嗎？更有網友留言表示，第三級警戒，不是停止室外10人以上聚會，請問衛生局要不要罰？

鄭文燦昨（21日）大動作拆除市內358個籃框，認為許多青少年打球時沒有戴口罩，多是近距離接觸，又因劇烈運動、口沫橫飛，擔憂容易引起群聚，為了避免青少年群聚，指示體育局、養工處和各區公所，將所有籃框拆下，避免青少年群聚。

不過照片流出網路上，引發許多網友熱議，因為只是一個拆除籃框的動作，現場竟然至少聚集30人，朱學恒在臉書分享照片，直言，「讓我來講個笑話，話說桃園市長鄭文燦要拆籃框避免群聚，貼圖上是兩個工人拆，但你知道真正花費多少人力嗎」？

圖片摘自朱學恒臉書。（圖片摘自朱學恒臉書）

大批網友也在其po文底下留言表示，「倫家是太子爺欸，最會發包工程拆籃框了」、「又讓全世界看見台灣了，防疫拆籃框」、「他確定要選下一屆總統」、「天子犯罪與庶民同罪，如今罪證確鑿，開罰吧」、「唉！拆籃球框真虧他想的出來！真行！還想要出來選總統？唉！腦子進水了嗎」、「呃…原來拆籃框需要這麼多人呀？室外禁止10人以上，這不是已經超過三倍了嗎」、「PTT一堆鄉民說宮廟容易群聚乾脆也拆一拆」、「快笑死 結果自己在外面演群聚感染」、「鄭文燦已出局，黨內初選難過關，一是藻礁一是華航」。

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(中時新聞網)