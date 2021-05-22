警方提醒民眾勿於公園綠地超過10人群聚，以免受罰。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

國內疫情進入第三級防疫警戒，適逢周末，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲民眾，「沒必要就別出門」；台中市各警分局加派員警到公園、公共場所，手持標語宣導各項防疫規定，若遇違反防疫規定者，勸導不聽將依《傳染病防治法》規定，函送台中市政府裁罰。

台中市警第五分局於21日下午5時，配合北屯區公所及北屯里歐真宗里長等相關單位組抗疫宣導團，前往北屯兒童公園進行宣導，提醒民眾勿於公園綠地超過10人群聚，以免受罰。

台中市警第五分局長林沐弘，以大聲公適時向民眾廣播「請大家減少群聚，避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離」等防疫措施；警方特別製作標語，讓現場民眾清楚了解並一同宣導，全力配合政府一同做好防疫工作。

台中市警第三分局於21日下午6時，配合東區公所及新庄里洪宗毅里長等，組防疫宣導團，針對轄內易群聚處所，公園、市場、計程車排班站等，容易群聚場所進行宣導及勸導，並至台中火車站的計程車排班站，加強宣導，提醒運將排班時勿超過10人群聚，以免受罰。

台中市警第三分局長張則誠表示，所有民眾應避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。如發現群聚違規者，立即勸導如不聽從仍執意群聚作為，將依《傳染病防治法》第37條暨第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。

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(中時 )