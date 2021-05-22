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新北市一名女子日前騎車行經大漢橋時突然靠左切入，與另外一位穿超短熱褲的女騎士擦撞，害對方狠狠摔落在機車道，一雙長腿拼命掙扎的畫面全被後方行車紀錄器拍下，引起網友熱議。

臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》21日晚間發出一段影片，透過影片可見，地點位於大漢橋，為板橋往新莊方向，影片中位於右側車道的機車突然左切，硬擠在中間想切入左車道，不料害慘原本在左車道的女騎士，直接摔得四腳朝天。

據了解，該名不幸摔倒的為31歲賴姓女騎士，另外擠車道的為21歲許姓女騎士，海山分局指出，該案獲報後已立即派員前往現場處理，經查雙方駕駛酒測值均為0，送醫治療後傷勢無大礙，後續將依規定處理。

影片曝光在網路上後，不少網友大歪樓讚美摔倒女騎士的大長腿，一方面也有網友大罵鑽車的騎士，直說，「技術差就不要在那邊鑽.....在那邊抖，是抖啥毀」、「害我看了一個多小時，真可惡」、「騎那什麼鳥樣，靠左不會看一下嗎？路是你家的？」、「這種素質，吊照吧」。

(中時新聞網)