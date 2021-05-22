前副總統陳建仁今在臉書以和孫子互動的疫情提問方式表示，點出「壓制流行曲線、終結三級警戒」；為什麼進入三級警戒以後，病例數都是在兩、三百例之間？因為有可能被感染的人，或是懷疑自己有病的人，都跑出來篩檢了；有了相關因應措施，幾何級數就破功了；「勇敢出來篩檢的人，都是防疫的無名英雄。」

陳建仁指出，兩個外孫白天到外婆家作功課或上網上課；問他為何聚精會神地看CECC的每日記者會，他正經八百的說：「會看的看門道，不會看的看熱鬧！可以從每天的確診病例數，來看防疫工作的效果，預測甚麼時候才能解除三級警戒？」

他跟孫子說：「這次蔓延的英國變異株B.1.1.7，從華航機師和諾福特員工羣聚、獅子會友群聚、宜蘭遊樂場羣聚、到萬華茶藝館群聚，確診病例數呈幾何級數大量增加。」

他說，孫女問：「如果是按幾何級數增加，5月15日通報180人確診，那麼從16日起，應該會有三百、六百、一千、兩千人被通報吧！為什麼進入三級警戒以後，病例數都是在兩、三百例之間呢？」

他回應：「因為有可能被感染的人，或是懷疑自己有病的人，都跑出來篩檢了。他們如果是檢查陽性，都會被隔離治療或觀察，他們的密切接觸者也會被居家隔離，所以B.1.1.7病毒就傳不開來了呀！幾何級數就破功了呀！如果這些人都不出來檢查，陽性的人和密切接觸者都沒有隔離，病例數才會呈幾何級數增加。勇敢出來篩檢的人，都是防疫的無名英雄。」

至於沒有被接觸到，為什麼要勤洗手、戴口罩、保持社交距離等；他說，大家一起努力，才能把原來會一發不可收拾的幾何級數流行曲線，狠狠地壓制下來。要謝謝每一個防疫的無名英雄，我為人人，人人為我！」

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(中時 )