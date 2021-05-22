吳念軒在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》終於下定決心勇敢追求莫允雯，個性從溫和平穩，開始展露出對女生的果敢直接、主動進攻，還和前夫宥勝正面對決，霸氣外露。

莫允雯同時面對前夫宥勝的出現，與默默守護的暖男吳念軒，誰能走進她的內心？莫允雯則笑說：「一個是還需要等他長大的單純男孩，一個是腹黑熟男，在真實世界中我兩個都不要，到了一定年紀後，就會學習安全感是從自己身上得到，而不是從另一半身上要到，一個人也可以過得很好。」

莫允雯笑稱，前任這個生物很麻煩，但如果把他當作養分就會成長，想要放下前任去接受下一段感情，首先必須給自己足夠跟自己相處的時間來修復及歸零，感受到自己真正的情緒，最後才能放下，獲得內心的自由。

私下的她，對於是否可能吃回頭草和前任復合持開放態度：「不排除這樣的可能性，因為每個人在每個階段都會改變，或許幾年後，原來不適合的兩人忽然變得適合也不一定。」

「小豬豬」吳念軒對女神級的青梅竹馬莫允雯展開追求攻勢，他透露，追姊姊最困難的地方在於要讓對方覺得他值得信任、可以依靠，且成為對方心情不好時最想抒發的人。

他坦言，以前是個愛情至上的人，崇尚浪漫、習慣付出，現在的他意識到自己的一舉一動都會被放大檢視，因此開始會在意旁人的道德世俗眼光，也開始把重心多放一些在自己身上，如同那句至理名言「要多愛自己，才能好好愛人。」

近來疫情升溫，劇組暫停拍攝，吳念軒時不時和其他演員一起開直播，與粉絲互動並討論劇情心得，他表示，在疫情肆虐情況下，大家可以利用直播聚在一起是非常溫暖的事，「演員只要碰到面、聊天就會開始露出本性，我很喜歡這種感覺」。

(中時 )