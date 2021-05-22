基隆昨新增1例本土（案2747）曾在4/17至5/12期間，連26天搭火車去萬華茶室，待到晚上9至10點才會回家，足跡引起熱議，一名網友好奇問「茶室的阿姨們是不是有什麼獨特的招式啊？」讓貼文直接炸樓，後又分享收到茶室影片，雖不知是不是同一間，但許多人看了狂讚。

對此，一名網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，想問能讓一個人連續26天搭火車去茶室，（阿姨）是不是有什麼獨特的招式吸引他？並表示，同事分享了一段影片，不知道是不是同個茶室，只見一位阿姨帶著墨鏡，穿著長版橘色羽絨外套，裡頭疑似啥都沒穿，光溜溜的唱歌。

貼文直接炸樓，不少網友留言表示，「連續26天都去用情很深」、「喝茶喝到心深處」、「26天幾乎是包月了吧」、「連續打卡一個月送黃金坐騎？」、「這次疫情結束之後，就會出現一波北部離婚潮」、「可能暈船了，臨老入花叢會暈的特別厲害」

也有網友表示，連續26天都搭火車去茶室，其實不一定代表他們很好色，也許是家裡沒有溫暖、得不到認同，或是真的覺得很寂寞，去到茶室有人就會陪他聊天。

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(中時新聞網)