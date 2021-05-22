新北中和一名40歲張姓男子20日因為不戴口罩遭店員糾正，卻屢勸不聽，竟模仿起周星馳電影《九品芝麻官》中，方唐鏡「打我呀！笨蛋」的橋段，淘氣的在超商門口跳來跳去，遭衛生局開罰1.5萬元。有趣的是，賴瑩真律師早在3月時，就曾針對方唐鏡的這句經典台詞講解法律要件，也就是若遭他人挑釁「打我呀」，自己忍不住打下去，是否可主張無罪？答案一出，讓網友直呼「長知識了！」

港星吳孟達去世時，賴瑩真律師就曾在個人YouTube頻道製作一集向達叔致敬的影片，解析電影劇情中的法律要件，其中一段就是《九品芝麻官》橋段，方唐鏡向包龍星、包有為挑釁說「我又跳出來啦，又站回去啦，咬我啊！我又跳出來又跳回去了，打我呀笨蛋！」語畢，包龍星和包有為果真狠狠揍了方唐鏡一頓，還說「大家都聽到了，是他叫我打，我才打的」。

對此，賴瑩真律師表示，這種「哩來哩來！打我啊！有種你就試試看」的挑釁話語，在現實生活中還真不少，但她緊接著解釋，這只是對方在挑釁，並非要你打下去，不算得到對方的承諾，因此這個行為還是具有可罰的違法性，不能夠阻卻違法，也就是說「方唐鏡如果要告包龍星傷害罪的話，還是可以告得成的」。

張男的脫序行徑曝光後，隨即引起網友撻伐，事後張男也寫下藏頭詩「沒心沒肺」道歉，張男妻子則在臉書發表46字道歉文，「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧！因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。」

此外，張男的身分也遭到眼尖網友起底，他就是在3年前大巨蛋護樹的偏激環保人士，還有著「按摩人」的稱號。當時為了阻止怪手動工，張男不但在一旁跳起奇怪的舞蹈，甚至直接抱著怪手，伸出舌頭狂舔，離譜畫面讓全場看傻。

中和方唐鏡遭網友起底，就是當年抱著怪手喇吉的護樹哥。(圖／卡提諾狂新聞)

「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

(中時新聞網)