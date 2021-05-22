台北市連日高溫、水情吃緊，台北市部分地區21日傍晚降下甘霖，其中萬華區一度雨勢滂沱，一位民眾枯坐在空無一人的騎樓下，顯得很無奈。（鄧博仁攝）

我國接連幾天染疫確診人數破百，萬華區成為疫情熱點，甚至遭外界標籤化。世新大學社會心理系副教授詹昭能認為，國際間已將COVID-19稱為新冠病毒，我官方與部分媒體還是稱之為「武漢肺炎」，政府有意無意灌輸民眾採取偏見，人格與情節便出現遷移效果，如此導致歧視在社會蔓延，「這是超級不合理」。

詹昭能提到，從社會心理學角度來談，面對傳染力極高的病毒，人們出現害怕、恐懼的心理，為人之常情，可以理解這是自我保護的反應，但為了盡可能消弭歧視，美國總統拜登也簽署《反新冠仇恨犯罪法》，雖無法解除美國社會這根深蒂固的種族歧視情節，仍盼透過政府帶動，降低民眾因疫情而釀成居高不下的反亞裔社會情緒。

反之觀察台灣，詹昭能稱，自疫情爆發以來，我官方始終稱之為「武漢肺炎」，社會因此將敵視視為理所當然，偏見更難以去除，如此情緒也在國內擴散，「從歧視中國人開始，擴散到加強對萬華或其他地區的歧視」，但實際上，這波境內疫情大爆發源於英國病毒株，「現在卻把矛頭指向萬華，這是超級不合理的情緒性反應！」

疫情除了導致國家、區域與種族不睦，近期國內疫情大爆發，也傳出多起電視台記者感染案例，社群媒體上甚至不斷發送，點名禁止跟接受某電視台記者採訪的訊息。對此，詹昭能指出，歧視現象已從網路蔓延到實際生活，主要還是在主政者的態度，蔡總統是否能非常明理告訴國人，表態不要歧視與仇視，但並沒有做到，「已陷入了僵局，某種程度無解」。

至於媒體不斷報導疫情擴散新聞，挨批釀社會恐懼，詹昭能認為，媒體是社會現實的反應，記者也是人，同樣會有不安與恐懼的心理，這都是可以理解的，此時恐慌情緒不斷蔓延，顯然是政府做得不夠，一方面是沒有準備充足的疫苗，甚至國產疫苗也無法確定7月是否能如期推出，另則是指揮中心沒有即時公布疫情消息，即便當前情況已十分緊繃，仍是每天定時兩點召開記者會。

詹昭能進一步提到，假設某某縣市有大樓被封起來清潔，現在網路通訊發達，消息當然會傳出去，類似情況指揮中心卻沒有立刻說明，恐慌的社會心理已在台灣變成連鎖反應。

(旺報 )