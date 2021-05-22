前副總統陳建仁今在臉書表示，獅子會友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行的B.1.1.7變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株。唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒。

陳建仁今在臉書指出，這次的英國B.1.1.7病毒株大肆傳播，爆發群聚蔓延事件，給大家上了很重要的四堂課：第一，COVID-19病毒會不斷地尋找自己生命的出路，透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經得到感染，致使病毒散播的越快，這符合達爾文「適者生存」的演化原理。

他說，去年初，我提過「冠狀病毒的流感化」，似乎正在這樣地演變。獅子會友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行的B.1.1.7變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株。我們要更加提高警覺，持續監控病毒的變異、傳染力、致病力、致死力、抗藥性、疫苗迴避性，適時採取妥適的因應對策！

他說，第二，群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意。脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。原本傳染力就很高的B.1.1.7變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模的疫情。

他指出，許多國家的成人娛樂場所在去年就爆發群聚感染；台灣也發生了高雄金芭黎舞廳和台北酒店女公關的感染事件，所幸未造成擴散，但也忽略了八大行業加強防疫的必要性。

第三，他說，誠實是最好的策略。我們應該感謝大多數確診者，他們在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行。雖然有些確診者未能如實說出茶藝館接觸史，使得密切接觸者的掌握受到限制，但是疫調仍然是很必要的。

他指出，一個人有10個密切接觸者，即使他只說出八名自己的家人、同事、鄰人是密切接觸者，卻隱瞞了兩名茶藝館內的接觸者，疫調已成功掌握80％需要居家隔離的人。旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，是比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。

他表示，第四，阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活！

(中時 )