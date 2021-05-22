受到全台疫情警戒升至第三級影響，中華職棒一、二軍目前全面延賽，各隊回到春訓模式，樂天桃猿投手王耀霖表示這段時間以體能訓練為主，下周開始才會進入技術訓練，他還透露球隊都有做足防疫措施，球員分流、戴好口罩等。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，全台灣升級三級疫情警戒，中職也立即宣布賽事延賽，在沒有比賽的時候，猿隊透過直播與球迷分享近期球隊狀況，昨天由王耀霖在直播上受訪。

王耀霖除了推薦自己的追劇清單外，還透露球隊目前的訓練模式，他說：「這幾天都是體能期，因為可能會有一段時間無法比賽，球隊有新的方針，這周是體能期，量先拉足，下周再投入技術訓練。這次比較接近春訓的量，覺得滿硬的，做完全身痠痛。」

而球員在訓練時防疫措施也不能少，王耀霖表示，除了做操時球員都會帶著口罩外，球隊也將投、野手分流，投手使用客隊休息室，就是為了將社交距離拉開，餐廳也都加裝透明隔板，「我們也會隨身攜帶酒精噴霧，練球流汗濕掉後口罩也會立刻做替換。」

中職賽事暫停，大家也將目光移至日職，尤其是今年打出成績的前隊友王柏融更是猿隊關心的對象，王耀霖說：「他的本季前兩轟全隊都有在看，也有看到他跟吳念庭同日開轟，我們還是很關心他的近況，畢竟他是台灣最好的打者。」

旅日第三年的王柏融打擊大爆發，王耀霖認為，主要是心理影響生理，「他現在的打擊感覺像是在中職最好的時候，那種自信、揮棒很果斷。」

(中時 )