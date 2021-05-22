陳加恩在澎湖海灘看到不少垃圾。周子娛樂提供

「寶藏女孩」陳加恩去年加入周子娛樂成為林依晨師妹，第一次拍攝2021周子年曆主題時，她對「減塑環保」感同身受，每年過節都會特地回澎湖探望外婆，除了與家人共享天倫，也會去每一個港口查看。

回想起澎湖的港口、海邊，她印象最深刻的是堆積如山的瓶罐和煙蒂，為了給大自然乾淨的原貌，常常會自己拿著垃圾袋，搭公車到老梅海岸旁自主淨灘，「希望能還給這片土地一個安靜的家」，因此每年回到澎湖，都會到港口邊看看今年又有多少在海上載浮載沉「雜物」。

從去年開始，陳加恩也帶著底片相機一起去淨灘，將過程中看到的各種海岸邊雜物透過鏡頭記錄下來，她特別希望可以藉由攝影，讓大家明白「大自然的美景是需要所有人一起維護。

「一切都因人們的便利而製造，卻又因便利將一切丟進大自然中」，陳加恩偶爾也會將拍攝瞬間的感受隨手寫成心情手札，分享在社群媒體，她也希望未來能將這些圖文收集成冊出書，所得也將捐贈回饋幫助澎湖的大自然。

她近期和師弟牧森剛拍完公視人生劇展《無常日常》，準備拍攝的新戲暫停拍攝，她期待未來能參與更多演出，自招是個停不下來的人，「希望能在角色上有更多新嘗試和突破」。

她期許讓更多人看見不一樣的「陳加恩」，對於突如其來的疫情假，她認為大家現階段一同落實防疫，持續充實自我。

(中時 )