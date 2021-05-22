新北市政府成立「好日子愛心大平台」防疫基金，邀集民間各界響應捐贈，知名藝人蕭薔今透過新北市私立珍世美學慈善基金會捐贈100萬元，並指定要給醫護人員增添防護設備或激勵士氣之用；蕭薔在捐贈時附上一段話，「看到已退役的醫護人員，在艱難危急時刻，一個個挺身而出，我心裏滿滿都是感動與敬意！」

新北市社會局長張錦麗表示，「防疫基金」從去年1月31日成立至5月18日止，共獲各界捐贈1億955萬7309元，其中善款有4614萬2882元，物資折合市價約6341萬4427元，有超過237萬人次受益。

張錦麗說，近期疫情嚴峻，各界再度踴躍響應，陸續捐款1120萬元，包含「如是公益信託」500萬元、新北市私立珍世美學慈善基金會（蕭薔）100萬元，以及其他善心團體和企業共520萬元。

知名藝人蕭薔在捐贈100萬元時，透過經紀人表示，看著疫情升溫，全台人心都很不安，尤其是新北，是我從小生長的地方，新聞播報確診者的足跡，感覺近到有點不真實。看到已退役的醫護人員，在艱難危急時刻，一個個挺身而出，我心裏滿滿都是感動與敬意，我能夠做的，就是保護好自己，不造成別人的負擔。

蕭薔也提醒，提醒大家戴好口罩，儘量別外出，勤洗手，切斷傳播鏈，困難的時刻我們一起努力渡過，有很多人在保護我們，涉險為我們奮鬥，「別辜負了他們的付出，一起加油！」

張錦麗表示，另為因應集中檢疫中心成立需求，新北市利用防疫基金緊急採購1000組貼身衣褲提供入住者使用，以及防疫包給防疫人員使用。

(中時 )