中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川表示，數位貨幣（DC）和電子支付系統（EP）有很多概念需要進一步明確，中國已經進入DC/EP的試點和研發的階段，但外界在研發和試點的具體問題有一些誤解。他重申，數位人民幣不是想取代第三方支付，也不是要取代美元主導地位。

香港信報報導，周小川22日上午在2021清華五道口全球金融論壇上表示，DC/EP的發展主要是立足於中國的數位化，跟上境內發展步伐，為零售系統服務，設計的目的和努力的方向不是要取代美元在國際的主導地位。

對於外界所稱，數位貨幣的研發和試點與人民幣國際化掛勾、數位貨幣對人民幣國際化幫助不大的說法，周小川指出，人民幣支付系統的數位化和現代化對提高人民幣地位會有一定程度的幫助，但不是太大，人民幣國際化更取決於政策的選擇和改革開放的進展，不是取決於技術因素。

周小川表示，人行推動的DC/EP不是想取代第三方支付的角色，彼此不是互相取代的關係。這是一種雙層系統，電訊商和幾大第三方支付共同參加的研發，大家是在同一條船上。要增強溝通使社會各界更好的了解DC/EP，不要因此貶低或攻擊DC/EP的進程。

(工商 )