針對跨境資本流動等金融潛在風險，中國人民銀行副行長李波表示，要充分發揮宏觀審慎政策結構性靶向調控的作用，針對房地產金融、跨境資本流動，債券市場等特定領域的潛在風險，及時採取宏觀審慎措施，防範系統性風險；要建立全覆蓋的金融風險監測預警體系，重點加強對加槓桿行為、債務及金融周期的監測。

新浪財經報導，李波22日在清華五道口全球金融論壇上指出，建議在未來的金融架構金融監管體制的改革中，進一步統籌好宏觀政策和監管政策；強化審慎監管和行為監管，落實功能監管和目標監管的要求，可考慮將監管部門的審慎監管職能和行為監管職能進一步明晰和分設。

李波稱，「從國內來看，有些領域的宏觀審慎政策還缺乏明確的可量化的目標，貨幣政策的目標很清晰，而宏觀審慎政策在這方面還有很長的路要走，也容易出現政策的缺位和泛化。」

他並指出，要進一步健全宏觀審慎政策框架，研究更加明確、可量化的政策目標，包括最終目標和中間目標，明晰頂層架構和權責劃分，推動形成科學有效的宏觀審慎傳導機制，提高宏觀審慎政策執行效率和有效性。

(工商 )