網傳蔡總統確診？民進黨：假消息、不排除中國網軍所為 13:522021/05/22 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「蔡總統確診」？民進黨：假消息，不排除中國網軍所為。（民進黨提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網傳「蔡總統確診」消息，民進黨今表示，是假的，不要轉傳。刑事局偵二大隊追查，發現IP位址來自境外，不排除是中國網軍所為。 民進黨今表示，有網友在網路直播聊天室，留下「蔡英文已經確診還沒有宣布」的不實訊息。刑事局偵二大隊立即追查，發現IP位址來自境外，其用字遣詞多為中國用語且均為簡體，不排除是中國網軍所為。 民進黨呼籲，疫情嚴峻，更要提防各式假訊息流竄，接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，先查證內容是否屬實，請不要任意傳播、轉傳，以免觸法。 疫苗 誰來幫台灣 阻礙防疫的國安醜聞 (中時 ) #民進黨 #確診 #不排除 #中國網軍 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 陳建維快評》台電不演了 10:042021/05/18 快評 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 「說兩天可出院」亞東86歲確診者死亡 家屬心痛：平民的無奈嗎 11:552021/05/18 生活 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 政治熱門新聞 陳時中「400校正回歸」宅神驚喊：不能這樣玩 網秒回：就是721 - 政治 陳時中喊400個本土病例要「校正回歸」 李艷秋揪出5疑點 - 政治 400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話 - 政治 教授轟蔡政府恐遭解聘？ 蔡正元酸「太笨了」指點一招：可成范雲 - 政治 520民進黨最新輿情民調出爐 超驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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