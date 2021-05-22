網傳「蔡總統確診」消息，民進黨今表示，是假的，不要轉傳。刑事局偵二大隊追查，發現IP位址來自境外，不排除是中國網軍所為。

民進黨今表示，有網友在網路直播聊天室，留下「蔡英文已經確診還沒有宣布」的不實訊息。刑事局偵二大隊立即追查，發現IP位址來自境外，其用字遣詞多為中國用語且均為簡體，不排除是中國網軍所為。

民進黨呼籲，疫情嚴峻，更要提防各式假訊息流竄，接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，先查證內容是否屬實，請不要任意傳播、轉傳，以免觸法。

(中時 )