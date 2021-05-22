國內各大學陸續傳出有學生確診，位在台北市木柵的國立政治大學，也有一名社科院學生確診！校方證實確有此事，校長郭明正已發信給全校師生，「我們需冷靜面對，盡力防止其擴散，也祈願確診同學早日康復。這是嚴厲的考驗，我們不怨天尤人，我們勇敢面對，絕不驚慌。」

政大表示，確診學生5月17日離校返家，19日出現症狀，已依防疫規定進行隔離治療，學校今緊急消毒。

以下為政大官網訊息：

本校昨（21）日深夜接獲通報，出現一確診個案。該同學就讀於社科院，且為自強十舍D棟住宿生，5月17日即離校返家，於19日出現病徵，已依防疫規定進行隔離治療，學校並持續與該生保持聯繫，提供關懷與必要協助。根據目前疫調結果，同學在宿舍期間並未行至其他棟宿舍，至於校內密切接觸而經衛生局匡列者，校方已分別通知，已返家者在家進行居家隔離、仍在宿舍者則移出至檢疫旅館進行隔離。另同樓層其他寢室同學，已通知並協助移出、進行自主健康管理。同學寢室及同棟宿舍之公共區域，校方已責令廠商於今日上午緊急進行消毒。若有相關個案訊息，一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。

(中時新聞網)