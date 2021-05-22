國民黨主席選舉將於6月3日、4日領表，6月7日、8日登記，7月24日投票，日前有中常委建議延後黨主席選舉，據了解，經組發會研議後，規劃領表、登記採線上作業，以網路登記方式辦理，至於是否延後投票日，則視疫情指揮中心的防疫規定而定，有需要就會順延。

本土疫情升溫，有不少國民黨中常委關心是否延後黨主席、黨代表選舉，主席江啟臣19日在中常會中裁示，請祕書長李乾龍召集相關主管，針對情勢疫情發展、社會觀感、黨務推動等面向綜合考量，研議因應方案。

黨務人士今天受訪說，黨主席、黨代表選舉延期茲事體大，由於目前尚無法掌握疫情的狀況，若要延期，也無從判斷要延後多久，這也將進一步影響新任中央委員、中常委的產生時間，甚至影響到明年地方選舉的提名與布局。

黨務人士表示，由於黨代表參選人數多，若各自到縣市黨部辦領表、登記，恐違反防疫規定，製造人群聚集也不好，因此研議黨主席、黨代表選舉改採線上領表、登記，以網路申請登記方式辦理。

至於投票日是否延後，黨務人士指出，將視疫情發展狀況再討論，一切依據防疫指揮中心的規定而定，黨中央也會對投票所做好相關防疫措施，比如室內不能超過5人；目前研議方案簽呈給高層，一旦拍板將於下周三向中常委報告。

(中時 )