【LIVE直播】新北板橋+103！市長侯友宜召開記者會說明最新疫情狀況｜2021.05.22

全台疫情蔓延，22日新增本土確診321例，另因檢驗塞車，有400例本土校正回歸上周各日，其中新北市佔384例，板橋區103例為最多，新北市長侯友宜宣布，23日將於板橋、中和疫情熱區分別成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，全力守護市民健康，下午3時召開防疫記者會，一起來看侯友宜的最新說明。.

侯友宜稍早表示，自5月23日至5月25日止，民政系統將於板橋、中和熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長及中和區長擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

侯友宜呼籲，希望能中央地方一起防疫，盼望成立國家篩檢隊，偕同民間業者一起來加快篩檢速度，另外今天再增加三重篩檢站，新北市共計有27處篩檢站，並再徵用三間旅館，總計938間旅館，準備收治輕症與無症狀患者，同時也，提供央北社宅共計64戶，總計84房提供防疫期間醫護人員休息使用。

如何管理熱區？侯友宜說，會嚴格落實強化三級，給予當地民眾關懷與協助，若市內其他地區風險再度增高，熱區也會隨著疫情變化進行移動與調整，將會靠嚴格管理與適度關懷控制疫情，而熱區中的商家能停業就停業，讓人潮的移動降低，才能讓感染源降低下來。

關於國家篩檢隊是否與中央溝通？侯友宜說，目前中央是善意的，希望能加入民間力量，將很多無症狀與輕症者找出來，目前光靠現有快篩站是不夠的，考量民眾也希望篩檢速度能加快，因此才趕快補漏洞，借用民間力量加快篩檢速度。

新北市長侯友宜宣布提供社宅84房，供醫護休息使用。（翻攝直播）

媒體問及雙北未上報造成確診數字塞車？副市長劉和然強調，希望大家不要擺錯重點，目前是要將漏洞補起來，不要有無謂的猜測，中央地方同心協力，才能共同防疫。

(中時新聞網)