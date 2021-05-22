紐約洋基22日開啟與芝加哥白襪3連戰，白襪一度是美聯最強的球隊，此戰雙方投手皆是高水準發揮，反倒是洋基守護神查普曼(Aroldis Chapman)第9局陷入困境，讓追平分與超前分都站上壘包，而且還是因為查普曼自己的守備失誤。就在此時洋基演出5-4-3關鍵三殺挽救了危局，查普曼振奮揮拳，洋基終場2-1以再見安打氣走白襪。

洋基在9局上半對白襪演出關鍵雙殺。（MLB臉書）

洋基投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)此戰7局11K無失分，投得虎虎生風。然而白襪左投羅棟(Carlos Rodón)更厲害，6局13K無失分。兩人都做了白工，洋基第7局才靠托瑞斯(Gleyber Torres)的陽春砲打破鴨蛋，但是8局上羅艾西加(Jonathan Loaisiga)中繼被打1分追平。

9局上洋基查普曼在平手時登板，第一球就是時速100.5英里的火球，最後卻投成四壞球保送墨西迪斯(Yermin Mercedes)上壘。接著賈西亞(Leury García)犧牲觸擊，但是查普曼守備失誤，賈西亞站上一壘。無人出局兩人在壘，洋基開了投手丘會議。

此時輪到馮恩(Andrew Vaughn)打擊，查普曼以滑球誘騙他出手，果然打成三壘方向滾地，被三壘手厄薛拉(Gio Urshela)接住，踩壘封殺墨西迪斯，快傳二壘封殺賈西亞，再快傳一壘解決馮恩，三殺！

9局下半，洋基賈吉(Aaron Judge)、厄薛拉相繼擊出安打，托瑞斯再一棒打穿到左外野，比賽結束。洋基球員跑進場中開心慶祝，查普曼收下勝投（本季第3勝，自責分率0）保持完美金身，他還特別跑去擁抱救他一命的厄薛拉。

(中時新聞網)