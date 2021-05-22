乳膠液體流至廠外。（新北市環保局提供）

稽查人員會同民眾沿線查找污染源。（新北市環保局提供）

現場採取防堵措施，以免廢水持續污染水體。（新北市環保局提供）

新北市土城區石門路附近側溝，近日遭不明廢水排入導致水色呈白色，環保局獲報後循線追查，發現是某膠業公司承裝的乳膠鐵桶破裂，導致白色乳膠一路流進廠外溝渠；環保局已責令公司負起清理及圍堵責任，將依違反《水汙染防治法》裁罰，最重可處600萬元罰鍰。

環保局表示，21日晚間8時許接獲清化里長袁慧如通報，20分鐘內派員趕抵現場，發現路旁側溝正流出白色廢水，因水汙染稍縱即逝，稽查員現場會同里長及熱心民眾沿線查找，隨後鎖定可疑汙染源進入徹查。

環保局指出，該公司從事橡膠製品製造業，並領有核發的水汙染防治許可證，稽查時廠內無作業人員，但廠區地面及排水溝發現白色液體，環保局緊急致電業者派員，同時以吸油棉採取防堵措施。

該公司趕赴現場人員坦言，白天有在該處整理、搬運鐵桶作業，疑似因鐵桶貯放多時，底部產生鏽蝕，作業不慎而導致鐵桶破裂，造成乳膠外洩，當下沒發現嚴重性，未立即清理也沒通報，不料乳膠大量流至廠區地面，進而流入排水溝及廠外溝渠。

環保局表示，已責令該公司立即圍堵清理，防止乳膠繼續流入水體外，同時令其立即清除地面及溝渠中的白色廢水，並依法告發處分。

(中時 )