男子還故意將兩袋回收物全抖出、倒在路上，要給清潔隊難堪。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

22日晚間一名未戴口罩、手拿三袋資源回收物民眾遭到苓雅清潔隊拒收，憤而將兩袋回收物直接丟在路上，另一袋則故意倒出回收物，全程遭錄影舉發。環保局痛批該民眾嚴重影響隊員收運作業及防疫安全，將依《廢清法》重罰6000元，《傳染病防治法》部分將移由衛生局進行裁處。

目前全國防疫為第三級警戒，高市環保局持續嚴格執行「不戴口罩拒收垃圾」，針對未戴口罩民眾以違反《傳染病防治法》予以舉發。

22日晚間一名男子手持兩大袋回收物欲交給資源回收車，但清潔隊員見其未戴口罩拒收，男子竟惱羞成怒、怒瞪清潔隊員，手舉垃圾袋一附「你到底收不收」的態度，清潔隊員還提醒他「現在抓很嚴的」，沒想到隨後男子竟直接將兩袋回收物砸在路上，另一袋裝滿瓶瓶罐罐的回收物則故意通通倒出來、散落一地，最後男子揚長而去。

環保局表示，該男子未依防疫規定出門戴口罩已違反《傳染病防治法》第37條規定，且遭拒收後又惡意將回收物棄置於路面，已嚴重違反《廢棄物清理法》的規定。環保局已協請警方協助追查該行為人身份，後續違反廢清法部分環保局將予以重罰6000元。違反「傳染病防治法」部分將移由衛生局進行裁處。

經統計21、22日，環保局共動員473人次進行稽查，共舉發162件，後續將移請衛生局進行裁處。環保局再次呼籲，希望大家出門倒垃圾時一定要戴好口罩，發揮群體力量共同防疫，保護自已也保護清潔隊員安全。

(中時 )