台中市環保局鎖定霧峰區重點區域及朝陽科大夜唱團聚集點的東協廣場，執行地毯式清查大消毒。（盧金足攝）

朝陽科技大學出現本土確診案例，台中市環保局22日再度動員12個區隊，近50名人力及12輛消毒車輛跨區支援，鎖定霧峰區重點區域及朝陽科大夜唱團聚集點的東協廣場，執行地毯式清查大消毒，保護市民健康。

環保局長陳宏益感謝各區隊共體時艱，當獲知霧峰區需要人力支援時，便收到多名轄區隊長回報可支援地毯式的清消任務，各區隊同仁此時此刻沒有退縮，願意挺身而出站在第一線，盡自己一份責任捍衛市民健康。

神岡區防疫大隊隊員梁文河指出，這幾天看到霧峰區朝陽科大確診個案的新聞，了解霧峰的同仁已抗戰多日，體會他們的辛勞與民眾的不安，得知需要人力跨區支援消毒時，便立刻自願加入。

環保局表示，目前新冠肺炎病毒傳染途徑以室內人群接觸為主，民眾在住家也常會把口罩脫下，室內空間比戶外環境感染風險更高，室內環境消毒絕對是關鍵。

呼籲市民及營業場所應落實定期室內環境消毒，透過防疫關鍵密碼「5055」，即一般市售漂白水稀釋50倍，抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次常碰觸到的物體表面，便可以大大減少病毒在室內傳播污染風險。

為因應戶外公共環境消毒人力需求及減少民眾接觸傳染風險，環保局自昨日起暫停水肥清運、停止流動廁所借用等業務，把有限人力運用在加強環境清消工作，籲市民配合市府採行的各項加嚴加密防疫措施，大家團結合作、齊心抗疫，一起打贏這場防疫戰爭。

(中時 )