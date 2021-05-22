朝陽科技大學出現本土確診案例，台中市環保局22日再度動員12個區隊，近50名人力及12輛消毒車輛跨區支援，鎖定霧峰區重點區域及朝陽科大夜唱團聚集點的東協廣場，執行地毯式清查大消毒，保護市民健康。
環保局長陳宏益感謝各區隊共體時艱，當獲知霧峰區需要人力支援時，便收到多名轄區隊長回報可支援地毯式的清消任務，各區隊同仁此時此刻沒有退縮，願意挺身而出站在第一線，盡自己一份責任捍衛市民健康。
神岡區防疫大隊隊員梁文河指出，這幾天看到霧峰區朝陽科大確診個案的新聞，了解霧峰的同仁已抗戰多日，體會他們的辛勞與民眾的不安，得知需要人力跨區支援消毒時，便立刻自願加入。
環保局表示，目前新冠肺炎病毒傳染途徑以室內人群接觸為主，民眾在住家也常會把口罩脫下，室內空間比戶外環境感染風險更高，室內環境消毒絕對是關鍵。
呼籲市民及營業場所應落實定期室內環境消毒，透過防疫關鍵密碼「5055」，即一般市售漂白水稀釋50倍，抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次常碰觸到的物體表面，便可以大大減少病毒在室內傳播污染風險。
為因應戶外公共環境消毒人力需求及減少民眾接觸傳染風險，環保局自昨日起暫停水肥清運、停止流動廁所借用等業務，把有限人力運用在加強環境清消工作，籲市民配合市府採行的各項加嚴加密防疫措施，大家團結合作、齊心抗疫，一起打贏這場防疫戰爭。
(中時 )
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