本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

指揮中心今公布400例「校正回歸」本土個案，新名詞聽得所有人霧煞煞。陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月17日至21日的個案數，其中17日最多；也就是說，這400人打散，數字回歸本周逐日統計。

根據指揮中心公布，5/16原206例，校正後245例；5/17原333例，校正後406例；5/18原240例，校正後325例；5/19原267例，校正後359例；5/20原286例，校正後360例；5/21原312例、校正後349例。

媒體詢問，到底何謂校正回歸？是否有改變通報方式？若有延誤的話，為什麼不是隔天公布，而是選星期六宣布？是不是怕影響股市？

陳時中回應沒想過，他強調，指揮中心一向是有多少報多少，前幾天醫療應變組副組長羅一鈞也跟大家提過，通報有塞車現象，那為了因應這些狀況，把20幾項欄位簡化為8項，如此一來申報就會加快。

陳時中說，這段時間不論是資源準備、採檢站設立、快篩安置、醫院及相關清空，都耗費了相當多人力，指揮中心簡化申報程序，希望把累計數字更精準地報出來，與股市完全無關。

(中時新聞網)