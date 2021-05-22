台灣科技大學教授陳致曉長期投入社會運動，時常發表針砭政府言論，近期卻遭匿名黑函檢舉，行政院直接將公文從院長辦公室轉給教育部，教育部並行文校方召開教評會，討論是否解聘。台北市議員羅智強則認為，「月黑風高，清算正好」，當全國正在為疫情焦心的時候，民進黨清算鬥爭的黑手，可沒有休息。

陳致曉表示，台科大收到教育部來函，公文內提到收到民眾檢舉，請校方將此案提到教評會審議前，先成立調查小組查證，相關紀錄也必須敘明，是否有違約等情形，再由電資學院決議辦理；不過，調查完成後，如確定有違法情形，得依照聘約辦理，也就是有可能不續聘或停任。

談及這份公文內容，陳致曉多次表達氣憤不已。

羅智強則在臉書發文表示，長期聲援反台南鐵路東移的台科大老師陳致曉，面臨行政院長蘇貞昌內閣施壓校方，讓陳致曉面臨可能解聘的「被審查」壓力。

羅智強提到，過去類似拆遷的社會議題，從馬英九執政到蔡英文執政，都有學者帶著民眾反對政府、進行抗爭，其各有理由，但有一點：「馬英九從不會去清算那些站在政府對立面的學者！馬英九從不會去清算那些站在政府對立面的學者！馬英九從不會去清算那些站在政府對立面的學者。」

羅智強指出，2008年6月，政大教授莊國榮，因為以不堪入目的言詞辱罵馬英九、馬鶴凌，遭政治大學以「有損師道」為由，予以不續聘。當時馬英九請發言人表態，說這個理由會讓莊國榮終身不得擔任教職，逾越比例原則，之後教育部也以法律程序有瑕疵為由，將政大的不續聘決議予以退回。

羅智強寫道，馬英九為莊國榮緩頰的這個舉動，被藍營的支持者評論為「二百五」，認為「當馬英九的朋友沒有好處，當馬英九的敵人沒有壞處」，強調「但這就是馬英九，他堅持他相信的理念，但他尊重反對他的人。」

「馬英九不會，但是，蔡英文會，蘇貞昌會！」羅智強指出，台科大老師陳致曉，因為領導「反台南鐵路東移」的抗爭，現在被民進黨重點查辦，要求陳致曉交代為什麼膽敢批評政府、批評公聽會主持人、批評內政部次長。「原來學者批評政府還要解釋理由，民進黨真的是秀出了下限！」

「所以，你以為民進黨把防疫當最要之務？，民進黨可忙的，趁著防疫，大家無瑕關注人權的時候，正是清算異己的絕佳時機」，羅智強直說：這是政治版的「月黑風高，殺人放火！」

(旺報 )