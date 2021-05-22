受惠於南科發展，台南善化區LM區人口增長，衍生停車位不足問題，分屬於善化區蓮潭里與新市區大營里的陽光電城，部分居民將橫向的停車格改以直向的方式停車，一個停車格瞬間可停兩輛車，但也常被檢舉，台南市善化警分局表示，有時一個晚上檢舉電話就超過20通，員警不堪負荷。

對於車主這樣的「神停車」，善化警分局表示，這樣的停車方式違反未依照規定方式停車，如被民眾檢舉，或是員警巡邏發現，依舊要被開單告發，呼籲駕駛不要異想天開的想要增加停車位，違規停車，以免受罰。

善化警分局說，潭頂派出所負責靠近西拉雅一帶的龍目井路附近，今年1月至今，巡邏時開單告發違規停車199件；至於茄拔派出所轄區，也有近400件，光員警巡邏主動告發的違停案件，半年不到就將近600件，若包含民眾拍照檢舉的違停案件，可能要超過1000件，這以一個小社區而言，相當嚇人。

善化警分局呼籲民眾，要依照規定停車，不要違規停車，也不要改變停車格的使用方式，不要因貪圖自己方便，忽略其他用路人的權益，應該確實遵守交通規則。

(中時 )